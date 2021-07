Raccoglie l’acqua da vasca di irrigazione dopo il lavoro nei campi, 29enne cade e muore annegato



La vittima è un cittadino del Togo di 29 anni che viveva con altri migranti in un casolare tre le campagne del Foggiano non lontano dalla grossa vasca di raccolta acqua, in località “Tre Titoli” , nel comune di Cerignola. Per recuperare il cadavere dal fondo dell’invaso artificiale è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del Fuoco.

