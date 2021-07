Raffaella Carrà fuori dagli schemi anche in amore, le storie con Gianni Boncompagni e Sergio Japino



Raffaella Carrà era riuscita ad essere fuori dagli schemi anche nella vita privata. Le sue relazioni con Gianni Boncompagni e Sergio Japino furono sintomatiche di affetti che non si esaurirono con la fine dell’amore. Non era mai riuscita ad avere figli, ma considerava di averne migliaia in giro per il mondo, viste le numerose adozioni a distanza e l’impegno sul tema anche attraverso programmi Tv.

