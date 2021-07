Ragazzo di 22 anni muore per sospetta overdose: indagata la mamma a Firenze



Una donna di 55 anni è indagata a Firenze nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del figlio 22enne, deceduto per sospetta overdose lo scorso 15 luglio: è indagata per omicidio colposo e per aver cagionato la morte del figlio per le conseguenze di un altro reato. Si tratterebbe secondo la stampa toscana di Patrizia Carotti, che è stata segregata per un mese in un pollaio per volere del suo ex cognato.

