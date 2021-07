Rave party a Pisa, gravissimo un 19enne: ha bevuto antigelo



Sono gravissime le condizioni di un ragazzo che ha partecipato, tra sabato e ieri, al rave party abusivo che si è tenuto in un terreno privato a Tavolaia, frazione del comune di Santa Maria a Monte (Pisa): il giovane – un diciannovenne di Bressanone – è stato soccorso in codice rosso per aver bevuto liquido antigelo.

