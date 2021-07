Rezza: “Siamo preoccupati dalle varianti. Serve prudenza”



“C’è un po’ di preoccupazione per la circolazione di nuove varianti del virus: la variante inglese è ancora predominante, seguita dalla variante Delta, o indiana, che è sopra il 20 per cento e da quella brasiliana, intorno al 12 per cento”. A dirlo il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale dell’ISS.

