Riccione, nuda in strada: giallo sul lungomare. La 18enne non ricorda nulla, aperte indagini



Nuda, priva di sensi, distesa a terra, in viale Mameli a Riccione. Sono tra le poche certezze del “giallo” che vede protagonista una turista, appena maggiorenne. La 18enne, forse anche a causa dell’alcol ingerito, non ricorda di come ha trascorso la notte: non si esclude l’ipotesi della violenza.

