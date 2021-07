Richiamo per il salmone norvegese affumicato North King: possibile presenza di corpi estranei



È stato richiamato dal mercato a scopo precauzionale un lotto di salmone norvegese norvegese “North King” a causa della presenza di un corpo estraneo ritrovato da un cliente. Il lotto in questione comprende diverse date di scadenza 04/05/09/10/11/13/18 agosto 2021. Si consiglia a chiunque sia in possesso del lotto in questione di non consumarlo.

