Rifiutano vaccino anti covid, 177 operatori sanitari sospesi dal lavoro a Pordenone



Non si sono presentati agli appuntamenti programmati, Per questo 177 operatori sanitari non vaccinati sono stati sospesi dall’Azienda sanitaria Friuli occidentale e non potranno lavorare fino ad avvenuta vaccinazione. A darne notizia è stata la stessa Azienda sanitaria Friuli occidentale che ha pubblicato l’atto di accertamento dell’obbligo vaccinale.

Continua a leggere



Non si sono presentati agli appuntamenti programmati, Per questo 177 operatori sanitari non vaccinati sono stati sospesi dall’Azienda sanitaria Friuli occidentale e non potranno lavorare fino ad avvenuta vaccinazione. A darne notizia è stata la stessa Azienda sanitaria Friuli occidentale che ha pubblicato l’atto di accertamento dell’obbligo vaccinale.

Continua a leggere

Continua a leggere