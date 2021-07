Rosa Perrotta incinta svela il sesso e il nome del suo secondo figlio



Grande gioia per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Rosa Perrotta e il suo compagno Pietro Tartaglione che hanno annunciato su Instagram il sesso e il nome del loro secondo figlio. Dopo il primogenito Domenico Ethan che oggi ha 2 anni, la coppia aspetta un altro maschio che si chiamerà Mario Achille: “Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata dai maschietti…Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan”.

