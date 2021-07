Saman Abbas, la procura chiede al Pakistan mandato di cattura internazionale per i genitori



La procura di Reggio Emilia ha ha inoltrato una rogatoria alle autorità giudiziarie in Pakistan per chiedere l’arresto dei genitori di Saman Abbas, la 18enne scomparsa due mesi fa a Novellara dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ricercato ancora lo zio, esecutore materiale del delitto. Il cugino 28enne arrestato in Francia, invece, si è dichiarato estraneo ai fatti e non ha fornito informazioni utili al ritrovamento del corpo.

