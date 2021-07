Saman Abbas, le forze dell’ordine: “Sepolta tra le serre. Aspettiamo nuove evidenze investigative”



“Saman Abbas è sepolta a Novellara, non crediamo sia stata portata in Pakistan”. Lo hanno detto le forze dell’ordine impegnate nelle ricerche della 18enne scomparsa dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Le operazioni per trovare il corpo della giovane sono state interrotte dopo 67 giorni. “Aspettiamo nuove evidenze evidenze investigative, ma riprenderemo presto”

Continua a leggere



“Saman Abbas è sepolta a Novellara, non crediamo sia stata portata in Pakistan”. Lo hanno detto le forze dell’ordine impegnate nelle ricerche della 18enne scomparsa dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Le operazioni per trovare il corpo della giovane sono state interrotte dopo 67 giorni. “Aspettiamo nuove evidenze evidenze investigative, ma riprenderemo presto”

Continua a leggere

Continua a leggere