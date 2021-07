Saman Abbas, video choc dal Pakistan mostra l’uccisione di una ragazza: accertamenti dei carabinieri



In un video choc mostrato in esclusiva dal programma tv in onda su Rai Uno “L’Estate in Diretta” si vede l’assassinio di una ragazza in Pakistan per mano di un gruppo di uomini. La vittima sarebbe una 19enne uccisa per aver amato un uomo diverso dal marito al quale era stata promessa. Le immagini che risalgono al 7 luglio sono state consegnate ai carabinieri che indagano sulla scomparsa e sull’omicidio di Saman Abbas e che ora dovranno verificare la veridicità di quel contenuto: l’ipotesi secondo chi ha consegnato il video ai giornalisti del programma Rai è che quella ragazza possa essere proprio la 18enne pakistana di Novellara di cui non si hanno più notizia dallo scorso 30 aprile. Secondo gli inquirenti però, che indagano su Saman, la 18enne sarebbe stata uccisa e sepolta in Italia e non avrebbe mai raggiunto il Pakistan.

