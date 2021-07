Samantha Curcio lascia Alessio Ceniccola con un post sui social, la reazione dell’ex corteggiatore



È finita la relazione tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. La tronista di Uomini e Donne ha annunciato la rottura sui social. In queste ore, è intervenuto anche l’ex corteggiatore. In un lungo sfogo pubblicato nelle Instagram Stories ha accusato Samantha di non avergli permesso di avere un confronto di persona, prima di lasciarlo.

