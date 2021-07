Samantha D’Incà, il papà: “Basta accanimento terapeutico su mia figlia, le chiedo scusa ogni giorno”



Samantha D’Incà, 30enne di Feltre, è in stato vegetativo dallo scorso novembre. I familiari avrebbero voluto per lei l’eutanasia: “lo diceva sempre anche lei, quando parlavamo del caso Englaro e del DJ Fabo”, racconta il padre Giorgio. Ma per il momento è ancora tutto fermo e la sofferenza dei familiari aumenta.

