Sbanda e precipita dal ponte con camion betoniera a Predosa, muore sul colpo a 44 anni



Per motivi tutti da accertare, l’uomo ha improvvisamente sbandato cadendo giù dal ponte e finendo con la betoniera nel greto del torrente Orba nel territorio del comune di Predosa, in provincia di Alessandria. Quando i primi soccorsi sono giunti sul luogo del sinistro, per lui ormai non c’era più nulla da fare.

