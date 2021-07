Schianto contro il camion di gasolio: muore architetto mentre va a tumulare le ceneri del fratello



Tragico frontale tra un furgoncino e un’autocisterna nel Cadore. L’architetto Claudio D’Agaro, 63enne, stava raggiungendo Forni Avoltri per dare l’ultimo saluto al fratello: è morto morto sul colpo. Feriti la moglie e le figlie, una di loro è in prognosi riservata. I vigili del fuoco di Santo Stefano hanno tagliato il sedile e una parte di portiera per estrarre le persone all’interno del mezzo.

