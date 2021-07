Scomparsa Sara Pedri, si cerca nel lago di Santa Giustina: i cani fiutano un corpo in acqua



È atteso per oggi l’arrivo degli ispettori inviati dal Ministero per indagare sulla situazione all’interno del reparto di genecologia e ostetricia dell’ospedale Santa Chiara di Trento dove Sara Pedri ha lavorato per diversi mesi prima di scomparire. Intanto continuano le ricerche della ginecologa 31enne originaria di Forlì all’interno del lago di Santa Giustina dove i cani molecolari avevano nei mesi scorsi individuato la presenza di un possibile cadavere.

