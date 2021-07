Scuola, 220mila docenti ancora da vaccinare e precari da stabilizzare: i nodi in vista di settembre



Si avvicina sempre di più settembre, quando comincerà il nuovo anno scolastico e milioni di bambini e ragazzi torneranno tra i banchi. Ma, un po’ come accaduto anche l’anno scorso, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. In primis la questione di circa 220 mila insegnanti e personale scolastico ancora da vaccinare. Ma non solo, c’è anche il nodo dei trasporti, dei protocolli di sicurezza da aggiornare, degli spazi. E infine il tema degli insegnanti precari.

