Scuola, cosa succede sull'obbligo vaccinale per i docenti: quando potrebbe essere introdotto



Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, assicura che nella prossima settimana il governo si riunirà per valutare la possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale per i docenti, consentendo così un rientro a scuola a settembre in presenza. L’invito, intanto, è anche quello di vaccinare quanti più giovani studenti possibile.

