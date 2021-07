Scuola, da mascherina in classe a vaccino obbligatorio per gli studenti: le ipotesi per settembre



Agostino Miozzo, ex membro del Cts e consulente del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, avverte che il nuovo anno scolastico inizierà anche stavolta “in emergenza”. Da settembre, quindi, potrebbero non essere eliminate né la didattica a distanza né l’obbligo di mascherina in classe. Secondo Miozzo, inoltre, bisognerebbe ragionare sull’obbligo di vaccino per personale scolastico e studenti.

