Scuola, i presidi: “Chi non si vaccina non può insegnare”



Antonello Giannelli, presidente Associazione nazionale presidi, a Fanpage.it: “Si deve decidere che chi non si vaccina non può insegnare fino a quando non sarà vaccinato. La didattica a distanza non è una opzione per noi, si deve tornare alla presenza, ma senza vaccini e con il distanziamento sarà inevitabile”.

