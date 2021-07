Scuola, il nuovo anno scolastico sarà in presenza: restano mascherine e distanziamento



“Lavoriamo per la scuola in presenza, senza se e senza ma”, assicura il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Eppure il Comitato tecnico-scientifico ha già avvertito che il ritorno in classe a settembre, con il nuovo anno scolastico, dovrà essere con le stesse misure dello scorso anno. Il che vuol dire mascherine e distanziamento.

