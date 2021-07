Scuola, ipotesi obbligo vaccinale per docenti: oltre il 15% non ha ricevuto neanche la prima dose



Il presindente del Consiglio Draghi, in vista della ripresa della scuola a settembre, dovrà risolvere il problema dei docenti non vaccinati: si tratta del 15,15% del personale scolastico, che ancora non ha ricevuto la prima dose. Il governo dovrà decidere se introdurre per questi lavoratori l’obbligo di dotarsi di certificato vaccinale.

