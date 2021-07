Scuola, nel decreto Sostegni bis arrivano nuovi fondi e concorso straordinario per 11mila insegnanti



Il governo continua a lavorare al prossimo anno scolastico, pensando a come incentivare le vaccinazioni per gli insegnanti che ancora mancano e studiando un piano trasporti adeguato a un possibile rientro in presenza totale. Intanto in commissione alla Camera sono arrivati una serie di emendamenti al decreto Sostegni bis sulla scuola: si va da nuovi fondi a causa dell’emergenza Covid a un nuovo concorso straordinario per 11 mila docenti.

