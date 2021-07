Scuola, possibile obbligo vaccinale per gli insegnanti: “Governo deciderà in settimana”



Il governo deciderà in settimana sull’ipotesi di introdurre l’obbligo di vaccinazione contro il Covid per i docenti delle scuole italiane. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, assicura che “la decisione sull’obbligo vaccinale o meno per gli insegnanti andrà presa dall’intero collegio”. Il Pd chiede di introdurlo, la Lega dice no.

