Scuola riparte in presenza, il piano per settembre: no a test, restano distanziamento e mascherine



Il ministero dell’Istruzione ha predisposto una bozza del piano scuola per il rientro in classe a settembre: l’obiettivo è far tornare in presenza tutti gli studenti, anche se resteranno le regole sul distanziamento e sull’utilizzo della mascherina anche in aula. Non si dovranno effettuare, invece, test diagnostici all’ingresso delle scuole.

