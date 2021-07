Secondo Crisanti “stiamo creando il terreno per una variante del tutto resistente ai vaccini”



Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova: “Non siamo sulla buona strada per l’uscita dalla pandemia, anzi continuando così stiamo creando il terreno per una nuova variante del tutto resistente ai vaccini”. Lo scienziato ha quindi fatto appello ai cittadini affinché anche i vaccinati non abbassino la guardia.

