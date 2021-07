Sergio Ramos al PSG con la benedizione della moglie: “Ti sosterrò sempre”, chi è Pilar Rubio



Sergio Ramos è un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. A sostenerlo in questa nuova avventura calcistica, c’è la moglie Pilar Rubio. I due sono sposati dal 2019 e hanno quattro figli. La conduttrice e attrice ha pubblicato su Instagram una tenera dedica per il marito e ha ammesso: “Sarà una sfida complicata anche per me”.

