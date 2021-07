Siena, investita dall’amica senza patente, muore sedicenne: schiacciata contro un muro



La ragazzina, originaria di Montepulciano, dopo l’impatto è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasportata al policlinico Le Scotte di Siena in codice rosso. Purtroppo non ce l’ha fatta, ora indagano i carabinieri. Pare che la vettura fosse stata regalata all’amica dal nonno in vista dei suoi 18 anni.

