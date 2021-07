Siena, la tragica fine di Yara, investita a 16 anni dall’amica senza patente nel cortile di casa



Una ragazza di 16 anni muore investita: alla guida dell’auto un’amica non ancora diciottenne. L’incidente sarebbe avvenuto durante una manovra nel piazzale privato di alcune abitazioni: l’auto parte in avanti per errore e schiaccia la ragazza contro un muro.

