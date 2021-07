Simon Messner: “Mio padre non c’è mai stato, non mi ha nemmeno invitato al suo matrimonio”



Il loro rapporto è rigido e distante, lui chiama persino il padre per nome: “La nostra non è mai stata una relazione padre-figlio, lui non è un genitore come gli altri. Mi fa soffrire, ma lui è il boss, da sempre”, confida Simon Messner al Corsera. “Non è stato facile essere il figlio di una leggenda: a me serve un padre e lui non lo è mai stato. Cercherò di fare meglio quando avrò dei figli miei”. Il giovane alpinista e videomaker oggi vive ad Innsbruck con la sua compagna. Ma non ha digerito il terzo matrimonio del padre: “Mi dà molto fastidio. Non accetto che sua moglie abbia l’età di mia sorella”.

