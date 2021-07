Siracusa, tornano da una vacanza in Spagna e sono positive al Covid: 15 ragazze in quarantena



Sono tornate da una vacanza in Spagna e dopo alcuni giorni sono risultate positive al Covid-19. La comitiva di 15 ragazze aveva effettuato entrambi i richiami del vaccino, contraendo così il virus in maniera del tutto asintomatica. Le studentesse sono state messe in isolamento in attesa di ripetere i test diagnostici.

