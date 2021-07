SixthContinent, nuova multa da tre milioni dall’Antitrust: “Irregolarità reiterate”



Sanzione da tre milioni di euro per la piattaforma di social e-commerce pubblicizzata in passato dalla trasmissione televisiva Le Iene, già nel mirino dell’Antitrust da un anno. “Le irregolarità riscontrate sono state reiterate anche dopo la notifica del provvedimento dell’agosto scorso” spiegano Ivano Giacomelli e Ivan Marinelli, rispettivamente segretario nazionale di Codici e presidente di Aeci, associazioni di consumatori in prima linea fin dall’inizio della vicenda, con tanto di class action. “Ci saremmo aspettati un cambio di registro da parte di Sixthcontinent, che invece continua a distinguersi per un comportamento gravissimo”

