Sorelline di Belluno mandano le condoglianze alla Regina Elisabetta per Filippo: arriva la risposta



Elisa e Sofia hanno 7 e 4 anni e sono originarie di Canale d’Agorso in provincia di Belluno. Le due bambine ammirano la Regina Elisabetta II. Hanno conosciuto la sua storia grazie a un cartone animato. Così, quando è morto il principe Filippo hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla sovrana scrivendole una lettera. Non si aspettavano che sarebbe arrivata la risposta.

