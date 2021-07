Strage Bologna, l’ex moglie di Bellini in Tribunale: “Quello in video è Paolo, ha ingannato tutti”



L’ex moglie di Paolo Bellini, ex membro di Avanguardia Nazionale accusato della strage di Bologna, ha confermato in Aula che l’uomo che si vede in un video registrato nella stazione del capoluogo emiliano poco prima della bomba del 2 agosto 1980 sarebbe proprio il suo ex consorte che deve rispondere dei reati di concorso nella strage che fece 85 morti e oltre 200 feriti.

