Terremoto nel Mar Adriatico, scossa 4.2 avvertita su tutta la riviera romagnola



Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2, con epicentro nel mare Adriatico ad una profondità di 31 chilometri, è stata avvertita in modo lieve dalla popolazione lungo la riviera Romagnola, in special modo in provincia di Ravenna e Rimini. Ma anche nelle Marche, oltre che in Istria.

