Thomas Markle minaccia di portare Harry e Meghan in tribunale pur di vedere i suoi nipoti



In un’intervista rilasciata a Fox News, Thomas Markle ha dimostrato di essere ancora una volta ai ferri corti nei confronti di Harry e Meghan. L’uomo, residente in Messico, non avrebbe però nessuna intenzione di rinunciare al suo ruolo di nonno e pretenderebbe di avere un rapporto con i suoi nipotini Archie e la neo arrivata Lilibet: “Farò una petizione per far valere i miei diritti”.

