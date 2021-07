Tina Cipollari bendata dopo un incidente, cosa è successo all’opinionista



Tina Cipollari è stata vittima di un piccolo incidente domestico che le ha procurato qualche fastidio poco prima della partenza per le vacanze. L’opinionista di Uomini e Donne è stata beccata con una benda sull’occhio e al settimanale Nuovo ha spiegato cosa le fosse accaduto, per fortuna niente di grave e che si è risolto in poco tempo.

