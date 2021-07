Tommaso Zorzi al fianco di Tommaso Stanzani ammette: “È il mio fidanzato”



Tommaso e Tommaso non si nascondono più. Zorzi sembra essere stregato dalla dolcezza del giovane ballerino, sei anni più piccolo di lui, e sui social dà prova del suo affetto continuamente. Finora tuttavia non aveva mai parlato a chiare lettere di Stanzani come del suo compagno, ma ormai l’ex gieffino sembra essere davvero tra le nuvole e, intervenuto su radio 101 nel programma di Maurizio Costanzo ha ammesso: “Sono in Puglia con il mio omonimo, il mio fidanzato”.

