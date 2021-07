“Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi”, il primo incontro



Sembrerebbe che Amici 20 abbia giovato a Tommaso Stanzani non solo in termini lavorativi, ma anche in materia sentimentale. Stando alle indiscrezioni rivelate da Chi infatti, tra il ballerino di Bologna e Tommaso Zorzi sarebbe stata proprio Maria De Filippi a fare da Cupido. Pare che subito dopo il GFVip, la conduttrice avrebbe invitato il vincitore del reality per un caffè e, con l’occasione, gli avrebbe mostrato lo studio del suo talent show, dove erano in corso le prove. Proprio in quella circostanza sarebbe scattata l’attrazione fatale tra i due ragazzi.

