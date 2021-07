Tommaso Zorzi, il gesto per la ragazza separata dalla compagna è un messaggio contro l’omotransfobia



L’influencer ha organizzato una festa in Puglia per il fidanzato Tommaso Stanzani e ha deciso di invitare anche una ragazza conosciuta in hotel, in vacanza da sola perché alla sua fidanzata è stato impedito di raggiungerla: “La madre di lei ha scoperto che la ragazza con cui stava prima era una donna trans. L’ha chiamata “un abominio””. La giovane ha ringraziato con un emozionante biglietto.

