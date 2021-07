Tommaso Zorzi ‘poteva rimanere offeso’, cade un vaso dall’alto mentre passeggia a Milano



Disavventura scampata per Tommaso Zorzi che l’altro giorno a Milano è stato sfiorato da un vaso caduto dall’alto: “Ragazzi ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo vaso cadere. Cioè… passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!”. Per l’influencer sono cominciate le vacanze in Sicilia.

Continua a leggere



Disavventura scampata per Tommaso Zorzi che l’altro giorno a Milano è stato sfiorato da un vaso caduto dall’alto: “Ragazzi ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo vaso cadere. Cioè… passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!”. Per l’influencer sono cominciate le vacanze in Sicilia.

Continua a leggere

Continua a leggere