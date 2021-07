Torna a casa e trova il figlio di 14 anni molestato da un 71enne: arrestato ex sottufficiale



Un uomo di 71 anni di Tortoreto, si trova agli arresti domiciliari per aver tentato di abusare di un minorenne adescato attraverso Telegram. Fortunatamente la violenza non si è consumato per l’intervento del padre del ragazzino. L’episodio è avvenuto nella giornata di sabato nel comune in provincia di Teramo. Il sospetto pedofilo è un 71enne ex sottufficiale dell’Esercito in pensione.

Continua a leggere



Un uomo di 71 anni di Tortoreto, si trova agli arresti domiciliari per aver tentato di abusare di un minorenne adescato attraverso Telegram. Fortunatamente la violenza non si è consumato per l’intervento del padre del ragazzino. L’episodio è avvenuto nella giornata di sabato nel comune in provincia di Teramo. Il sospetto pedofilo è un 71enne ex sottufficiale dell’Esercito in pensione.

Continua a leggere

Continua a leggere