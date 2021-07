Torna Dig, il festival del giornalismo d’inchiesta che dà voce alle storie sotto silenzio



Il festival internazionale di giornalismo investigativo torna a Modena per quattro giorni dal 30 settembre al 3 ottobre 2021, dopo la scorsa edizione intitolata “Age of fear”, quest’anno il tema sarà “Unmute” per riportare alla centralità del dibattito pubblico le storie rimaste sotto silenzio. Fra le tante novità, quest’anno c’è anche un crowdfunding per sostenere l’evento di stampo internazionale.

