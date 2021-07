Torna l’estate e ricominciano i “safari al Sud” dei turisti che danno lezioni di vita



Valicano il Po nella granitica certezza, anzi, aspettativa, che sarà un’esperienza “diversa”, un’esperienza al sud. Questi turisti per sempre si riconoscono per come sgranano gli occhi di fronte alle mani callose del pescivendolo alla Vucciria e si fanno i selfie con il cameriere di Amalfi, sorridenti come bracconieri con lo stivale sul leone spelacchiato. Ma si è sempre a sud di qualcuno, quindi via quel piede dal leone, non c’è nessuna preda, questo non è un safari.

