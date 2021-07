Tragedia a Otranto, cadono dallo scogliera della Baia dei Turchi: morti due amici di 27 e 29 anni



Tragedia ad Otranto dove due ragazzi di 28 e 29 anni, originari di Cerignola e in vacanza con gli amici, sono morti dopo essere caduti dalla scogliere a Baia dei Turchi ed aver impattato con violenza in mare. Sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso i due giovanissimi, anche i vigili del fuoco in elicottero per recuperare i corpi.

