Tragedia a Panarea, sub 15enne muore dopo essersi tuffato in mare



Un ragazzo di soli 15 anni è morto dopo essersi buttato in acqua per un’immersione a Panarea: era in barca con i genitori, originari di Milano ma che hanno una villa sull’isola delle Eolie. Dopo il tuffo, i genitori non hanno visto tornare il giovane sub e hanno dato l’allarme: il suo cadavere è stato ritrovato in mare.

