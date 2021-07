Tragedia sul Monte Rosa, due alpiniste muoiono assiderate: erano rimaste bloccate a 4.150 metri



Non ce l’hanno fatta le due alpiniste rimaste bloccate sul monte Rosa ai piedi della vetta della Piramide Vincent. I soccorritori che hanno raggiunto le due nella serata di ieri dopo essere saliti a piedi a causa del maltempo le hanno trovate ormai morte. Con loro anche un terzo scalatore soccorso e trasportato in Svizzera in elicottero.

Continua a leggere



Non ce l’hanno fatta le due alpiniste rimaste bloccate sul monte Rosa ai piedi della vetta della Piramide Vincent. I soccorritori che hanno raggiunto le due nella serata di ieri dopo essere saliti a piedi a causa del maltempo le hanno trovate ormai morte. Con loro anche un terzo scalatore soccorso e trasportato in Svizzera in elicottero.

Continua a leggere

Continua a leggere