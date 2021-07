Trento, laurea ad honorem per Antonio Megalizzi, reporter ucciso a Strasburgo nell’attentato del 2018



L’Università di Trento ha assegnato la laurea ad honorem ad Antonio Megalizzi, giovane studente con il sogno del giornalismo ucciso a Strasburgo nell’attentato ai mercatini di Natale avvenuto nel 2018. Presente alla cerimonia per la laurea in European and International Studies anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

