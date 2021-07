Un escursionista è morto sulle Apuane: è precipitato a valle



La tragedia è avvenuta nel Comune di Vagli Sotto, in provincia di Lucca (Toscana), attorno alle 13.30. La vittima è un uomo, che era uscito per un’escursione in compagnia di una donna quando i due sono scivolati in una scarpata. Sarebbe stata proprio lei a lanciare l’allarme: per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare.

